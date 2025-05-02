الجمعة 02 مايو 2025
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رياضة

للمرة الرابعة على التوالي، السوبر الإيطالي يقام في السعودية

السوبر الايطالي
السوبر الايطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، أنَّ النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر، ستقام في المملكة العربية السعودية.

السوبر الايطالي في السعودية 

كانت النسخ الثلاث الأخيرة، قد أقيمت كلها في السعودية؛ حيث لُعب نهائي 2022 من مباراة واحدة حسمها إنتر بفوزه على غريمه ميلان (3-0).

وفي النسختين التاليتين 2023، و2024، أقيمت بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق (بطل الدوري ووصيفه، بطل كأس إيطاليا والوصيف).

وحسم إنتر لقب 2023 بفوزه على نابولي في النهائي (1-0)، بينما فاز ميلان بآخر نسخة ضد غريمه إنتر (3-2).

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإيطالي، أن جمعية رابطة الدوري الإيطالي انعقدت صباح اليوم عن طريق الفيديو بمشاركة جميع الأندية العشرين.

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الدوري الإيطالي المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر رابطة الدوري الإيطالي

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