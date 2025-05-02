مرموش يقود هجوم مانشستر سيتي في مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

يلتقي مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش مساء اليوم الجمعة، نظيره وولفرهامبتون على ملعب الاتحاد في افتتاح الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبدأ بيب جوارديولا مدرب السيتي مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالاعتماد على النجم المصري عمر مرموش في مركز الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: جوندوجان، سيلفا، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الرابع برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون بالمركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويطمح مانشستر سيتي لتحقيق فوزه الرابع تواليًا أمام وولفرهامبتون اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 35.

ورغم غياب نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند لإصابة أبعدته فترة طويلة، حافظ الفريق على نتائجه بتحقيق 4 انتصارات وتعادل في آخر 5 مباريات بالدوري.

ويدخل السيتي المباراة بمعنويات عالية بعد تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بفوز 2-0 على نوتنجهام فورست، الأحد الماضي.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام وولفرهامبتون، الذي فاز في آخر 6 مباريات بالدوري، ولم يتعادل سوى مرة 1-1 ضد إيفرتون منذ 8 مارس 2025.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون



وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون



تبث مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

ويسعى النجم المصري عمر مرموش، قائد هجوم السيتي لكسر صيامه التهديفي الذي استمر 3 مباريات، حيث كان آخر أهدافه يوم 12 أبريل الماضي أمام كريستال بالاس 5-2.

وخاض مرموش 12 مباراة بالدوري مع السيتي منذ انضمامه في الميركاتو الشتوي الماضي، مسجلًا 6 أهداف وصانعًا تمريرتين حاسمتين.

وعاد هالاند لتدريبات الفريق بعد تعافيه من إصابة الكاحل التي أبعدته منذ مارس الماضي.

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