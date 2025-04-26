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رياضة

لا تبدو مطمئنة، مدرب نيس يصدم الجماهير بشأن إصابة محمد عبد المنعم

محمد عبد المنعم فيتو
محمد عبد المنعم فيتو

تعرض  الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان التي أقيمت على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وصرح فرانك هايس مدرب نيس الفرنسي، أن  محمد عبد المنعم سيجرى الفحوصات الطبية أولًا لكن حالة ركبته لا تبدو مطمئنة.

 

وخرج محمد عبد المنعم من الملعب على “نقالة طبية” وسط بكاء شديد للاعب.

وفاز نيس في مباراته أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-1.

 

تشكيل نيس أمام باريس سان جيرمان 

حراسة المرمى: مارسين بولكا

الدفاع: علي عبدي– محمد عبد المنعم – يوسف ندايشيمي

الوسط: ميلفن بارد – هشام بوداوي – بابلو روساريو - جوناتان كلوس

الهجوم: مورجان سانسون – بدر الدين بوعناني – جايتان لابورد.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة، وضمن التتويج مسبقًا باللقب، فيما يحتل نيس المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

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محمد عبد المنعم نيس أمام باريس سان جيرمان نيس الفرنسي بطولة الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان

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