الأحد 20 أبريل 2025
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اقتصاد

الكرتونة تبدأ من 116 جنيهًا، تخفيضات على أسعار البيض في السلاسل الغذائية

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم

أسعار البيض اليوم، قدمت السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى عروض علىأسعار البيض بالتزامن مع استعداد لاحتفالات عيد شم النسيم غدًا الإثنين 21 أبريل 2025.

<strong>سعر البيض اليوم</strong>
سعر البيض اليوم

سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية

وجاءت أسعار كرتونة البيض في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى بعد التخفيضات، بالتزامن مع عيد شم النسيم؛ كالأتي:

<strong>سعر البيض اليوم</strong>
سعر البيض اليوم

أسعار البيض اليوم في عيد شم النسيم 

  • بلغ سعر بيض أبيض جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض أحمر جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض بلدي جو مارت كرتونة عدد 30 بيضة نحو 116 جنيهًا.
  • بلغ سعر البيض أبيض اللولو عدد 30 بيضة نحو 127 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض أبيض هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.
  • بلغ سعر البيض بني هيلثي تشويس عدد 30 بيضة نحو 146 جنيهًا.
  • بلغ سعر البيض أبيض بريميوم عدد 30 بيضة نحو 141 جنيهًا.
<strong>سعر البيض اليوم</strong>
سعر البيض اليوم

سعر البيض اليوم في عيد شم النسيم 

  1. بلغ سعر بيض أحمر بريميوم كرتونة عدد 30 بيضة نحو 141 جنيهًا.
  2. بلغ سعر كرتونة البيض ابيض الخير عدد 30 بيضة نحو 145 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر الخير عدد 30 بيضة نحو 145 جنيهًا.
  4. بلغ سعر بيض بلدي عدد 30 بيضة نحو 116 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بيض أبيض كرتونة عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كرتونة بيض أحمر توب فاليو عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا.
  7. بلغ سعر كرتونة بيض أبيض توب فاليو عدد 30 بيضة نحو 140 جنيهًا.
  8. بلغ سعر بيض بلدي توب فاليو كرتونة عدد 30 بيضة نحو 116 جنيهًا.
<strong>سعر البيض اليوم</strong>
سعر البيض اليوم

أسعار البيض في عيد شم النسيم 

  • بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض المزارعون المصريون عدد 15 بيضة نحو 93 جنيهًا.
  • بلغ سعر البيض الأبيض بشاير عدد 18 بيضة نحو 110.5 جنيه.
  • بلغ سعر طبق البيض أحمر بشاير عدد 18 بيضة نحو 110.5 جنيه.
  • بلغ سعر طبق بيض أحمر المزارعون المصريون عدد 18 بيضة نحو 110.5 جنيه.
  • بلغ سعر طبق البيض الأبيض بشاير عدد 15 بيضة نحو 93 جنيهًا.
  • بلغ سعر طبق بيض أبيض بشاير عدد 10 بيضات نحو 67 جنيهًا.
  • بلغ سعر طبق بيض أحمر بشاير عدد 10 بيضات نحو 67 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض أحمر بشاير طبق عدد 15 بيضة نحو 93 جنيهًا.
  • بلغ سعر بيض أحمر بشاير طبق عدد 6 بيضات نحو 44.5 جنيه.
  • بلغ سعر بيض أبيض بشاير طبق عدد 6 بيضات نحو 44.5 جنيه.

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