الكرتونة بـ ١٢٥ جنيه، نرصد انطلاق قافلة البيض بالبحيرة احتفالًا باعياد الربيع (فيديو)

رصدت عدسة “ فيتو ” انطلاق مبادرة قافلة "البيض" تزامنا باحتفالات الأقباط بأعيادهم، وقرب حلول أعياد الربيع، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، بيع بيض المائدة بأسعار مخفضة والتابعة لمديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة.

اصطفاف السيارات التابعة للقافلة

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اصطفاف السيارات التابعة للقافلة من أمام ديوان عام محافظة البحيرة، بحضور المهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعي بالمحافظة، وعمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وذلك ضمن الخطة الشاملة لتغطية كافة مدن ومراكز المحافظة.

تضم 12 سيارة تابعة لمديرية الإصلاح الزراعي

وخلال تفقدها أكدت محافظ البحيرة، أن تلك المبادرة تُعد خطوة فاعلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن القوافل ستجوب كافة مراكز المحافظة بشكل منظم، موضحة أن القافلة تضم 12 سيارة تابعة لمديرية الإصلاح الزراعي، بإجمالى 1200 كرتونة من بيض المائدة عالي الجودة من إنتاج محطة الزهراء، تحت شعار "إنتاجنا لأبنائنا"، حيث يتم بيع الكرتونة بسعر 125 جنيهًا، دعمًا للأسر في مواجهة ارتفاع الأسعار.

تنشر “ فيتو” أماكن تواجد السيارات

أشارت محافظ البحيرة، إلى أن المبادرة مستمرة حتى نهاية احتفالات شم النسيم، وتُعد بمثابة هدية رمزية لأبناء محافظة البحيرة، مؤكدة على حرصها الدائم على مشاركة المواطنين في مختلف المناسبات وتقديم الدعم اللازم لهم.

تنشر “ فيتو” أماكن تواجد 3 سيارات بمركز دمنهور في مناطق (كنيسة المزرعة – كنيسة الكاتدرائية بأرض ادمون – كنيسة العذراء مريم بميدان الساعة)، بالإضافة إلى سيارة بكل مركز من المراكز التالية ( كفر الدوار - أبو حمص - أبو المطامير- حوش عيسى ـ الدلنجات - رشيد - المحمودية - إيتاي البارود - الرحمانية).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.