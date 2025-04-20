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اقتصاد

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم الأحد الموافق 20 أبريل 2025؛ بالتزمن مع الاحتفالات بعيد شم النسيم؛ انخفاضًا في سعر الكرتونة بالأسواق.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، الأحد 20 أبريل 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 165.1 جنيه، بانخفاض 6 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 100 جنيه و200 جنيه.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 6.1 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 163.8 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 120 جنيهًا و200 جنيه.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.7 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 159.8 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 120 جنيهًا و185 جنيهًا.

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سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 8 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 5.7 جنيه للبيضة الواحدة،  فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4 جنيهات إلى 8 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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