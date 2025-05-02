الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

الحوثـيون: 4 غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة

غارات أمريكية على
غارات أمريكية على اليمن، فيتو

أعلنت  جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن 4 غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة اليمنية.

هجوم أمريكي جديد على اليمن 

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة رامات دافيد الجوية شرق حيفا المحتلة.

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جماعة الحوثي تتوعد بمواجهة أي تحرك عسكري بري ضدها

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جماعة الحوثي تعلن ضرب هدفين في إسرائيل

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين، أن منظومات العدو فشلت في اعتراض الصاروخ الذي استهدف منطقة حيفا المحتلة، قائلا «مستمرون في عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة».

هجوم صاروخي على إسرائيل وصافرات الإنذار تدوي في 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن قبل دخوله إسرائيل، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق.


وقال جيش الاحتلال في بيان أولي، إنه "تم تحديد إطلاق من اليمن. قيادة الجبهة الداخلية تصدر تعليمات للأهالي في الشمال بالدفاع عن أنفسهم. تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد".

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الحوثيين جماعة الحوثى الحديدة إسرائيل

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