تشكيل مباراة الإسماعيلي وسموحة في الدوري الممتاز

أعلن الإسماعيلي وسموحة ، تشكيل فريقيهما للمباراة المقرر أن تجمع بينهما بعد قليل على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط في بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة

وجاء التشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، إبراهيم النجعاوي

خط الوسط: هشام محمد، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، علي الملواني.

تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

الهاني سليمان في حراسة المرمى.

في الدفاع: شريف رضا، محمد ربيعة، محمد مصطفى ميدو.

في الوسط: عمرو السيسي، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، عبد الكبير الوادي، محمود صابر.

في الهجوم: محمد سعيد مكرونة، صامويل أمادي.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل الإسماعيلي هذه المباراة محتلا المركز الثامن في المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

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