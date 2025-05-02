الجمعة 02 مايو 2025
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محافظات

أوقاف الإسماعيلية تشن حملات مرورية على المساجد (صور)

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

 نظمت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لمتابعة سير العمل بالمساجد، وذلك برعاية من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية.  

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المرور على المساجد 

 ومن جانبه قام الدكتور محمد عبد المعبود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، والشيخ السيد عطية مدير عام الإدارات بالمرور على المساجد قبيل صلاة الجمعة لمتابعة حسن سير العمل بها مدى جاهزيتها واستعدادها لإقامة الشعائر. 
 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

متابعة مستوى النظافة 

 كما تابع مستوى النظافة وتواجد العمال والأئمة كما تم تكليف قيادات مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، ومديري الإدارات وأعضاء لجنة المتابعة والمفتشين بالمرور على المساجد لمتابعة حسن سير العمل وانضباطه.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

متابعة سير العمل 

 وخلال المرور تم التنبيه على ضرورة المتابعة المستمرة والتواصل المباشر لمتابعة سير العمل الدعوي وانضباطه وضرورة بذل المزيد من الجهد في تكثيف المرور على المساجد؛ حتى يؤدي المسجد دوره الحيوي في نشر الفكر الوسطي خدمة الدين والوطن. 

 

متابعة أعمال النظافة 

كما تم التنبيه أيضًا على ضرورة متابعة أعمال النظافة في جميع المساجد لاستقبال الرواد فهم ضيوف الرحمن.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

الشديد على الترويج للصكوك 

 وكذا التنبيه على ضرورة أداء الواجب الدعوي والوطني وإقامة الأنشطة في المواعيد المحددة لها ومتابعة الحضور والانضباط والحرص على الالتزام بالمظهر المشرف والسلوك القويم، بالإضافة إلى التنبيه على الأئمة بضرورة  التنويه على مشروع الصكوك حيث أنه يحقق جانبا كبيرا من التكافل المجتمعي.  

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