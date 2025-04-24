جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "احمِ نفسك إلكترونيًا" (صور)

نظمت جامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا توعويًا تحت عنوان: "احمِ نفسك إلكترونيًا" لطلاب المرحلة الابتدائية، استهدف توعيتهم بالأمن السيبراني والتحديات المتزايدة في الفضاء الرقمي، بمشاركة 30 طالبًا وطالبة.

أهمية التوعية بقضايا العصر

وينفذ البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تقوم بدورها المجتمعي من خلال التوعية بقضايا العصر التي تمس أمن الأفراد والمجتمع.

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

وأشار إلى أن الأمن السيبراني أصبح ضرورة في ظل تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في جميع نواحي الحياة.

رفع الوعي بمخاطر الإنترنت

وأوضح أن رفع وعي النشء بمخاطر الإنترنت يعزز من قدرتهم على استخدامه بأمان ومسؤولية، ويحميهم من التهديدات التي قد يواجهونها إلكترونيًا.

تنفيذ خطة الجامعة للتوعية

وأشرفت على البرنامج الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي أكدت أن البرنامج يأتي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية لنشر الوعي الرقمي وتعزيز الثقافة الوقائية لدى فئات المجتمع المختلفة، لاسيما طلاب المدارس، حيث يمثلون النواة الحقيقية لمجتمع رقمي آمن، مشددة على أهمية بناء قدراتهم على مواجهة التحديات الإلكترونية المعاصرة.

جانب من المحاضرة، فيتو

جانب من المحاضرة، فيتو

كيفية حماية المعلومات

وقدمت المحاضرة الدكتورة إسراء حسام عمر، مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية بجامعة قناة السويس، محاضرة متكاملة تناولت كيفية حماية النفس من البرمجيات الخبيثة، والتصدي للجرائم المعلوماتية، وأساليب الحماية من الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى نصائح مهمة حول حماية المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، والحماية من التحرش الإلكتروني.

جانب من المحاضرة، فيتو

تجنب تحميل البرامج الضارة

وتناولت المحاضرة أيضًا أهمية تجنب تحميل البرمجيات من مصادر غير موثوقة، وأهمية استخدام برامج الأمان وتحديثها بانتظام، والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية المشبوهة، فضلًا عن ضرورة استخدام كلمات مرور قوية وعدم نشر معلومات حساسة عبر الإنترنت، وأكدت على ضرورة الحذر من العروض المشبوهة التي قد تكون وسيلة للاحتيال وسرقة البيانات، كما شملت التوعية بسبل حماية الأطفال على الإنترنت وتعزيز الخصوصية.

وفي ختام فعاليات البرنامج، تم التأكيد على أهمية تكرار هذه البرامج التوعوية في مختلف المدارس، نظرًا لدورها الحيوي في حماية الأجيال الجديدة من مخاطر الفضاء الإلكتروني.

و تم تنظيم البرنامج تحت إشراف المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، اللذين أكدا استمرار الجامعة في تنفيذ برامج توعية موجهة لمختلف الفئات المجتمعية في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الجامعة.

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