الخميس 01 مايو 2025
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اختتام فعاليات مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس (صور)

جانب من فعاليات حفل
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو

شهد مسرح جامعة قناة السويس، ظهر اليوم الخميس ختام فعاليات مهرجان المسرح، الذي شارك فيه عدد من الفرق المسرحية التابعة لكليات الجامعة.   

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أبرز الحضور خلال حفل الختام 

وشهد حفل الختام كل من الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والفنان أيمن الشيوي، والمخرج المسرحي المعروف نصر عبد المنعم، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، والناقد المسرحي باسم صادق، بالإضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم وعدد من طلاب الجامعة والفرق المشاركة.  

جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو

المشرفون على إقامة المهرجان

وأقيمت فعاليات مهرجان المسرح الطلابي لكليات جامعة قناة السويس، بإشراف تنفيذي من الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، وعبدالله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتورة هانم توفيق، مستشار اللجنة الفنية، فيما تولت إدارة النشاط الفني عيشة زين العابدين تنفيذ ومتابعة العروض. 
 

جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو

وكان قد أقيم مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس خلال الفترة من 24  أبريل إلى 1 مايو 2025، وسط حضور طلابي كبير، ومشاركة فاعلة من الفرق المسرحية الطلابية. 

جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو

وقدم طلاب جامعة قناة السويس خلال فعاليات حفل الختام عددا من الفقرات الغنائية والاستعراضية المتنوعة والتي تعبر عن أعمال فنية مختلفة لكبار الفنانين وسط تفاعل كبير من الحضور. 

جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو

تكريم الفرق المشاركة والفائزة 

جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو
جانب من فعاليات حفل الختام،فيتو

كما شهدت فعاليات حفل ختام مهرجان المسرح بجامعة قناة السويس، تكريم الفرق الفائزة خلال منافسات العروض المسرحية.

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