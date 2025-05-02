الجمعة 02 مايو 2025
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اقتصاد

هل توجد عمولة وحد أقصى للإيداع في ماكينات الصراف الآلي

بنك مصر، فيتو
بنك مصر، فيتو

يبحث العديد من عملاء  بنك مصر عن وجود عمولة للإيداع أو حد أقصى في ماكينات الصراف الآلي.

وقال مسؤولو بنك مصر إنه لا يوجد عمولة للإيداع من ماكينات الصراف الآلي ولا حد أدنى للإيداع.

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر قرض السحب المقدم للراتب للعملاء.

 

مواصفات البرنامج

ويشمل خصائص قرض السحب المقدم للراتب ما يلي:

أعلى قيمة تسهيل يصل إلى 65 % من الراتب الشهري بحد أقصى 20,000 جم

أطول مدة سداد تصل إلى عامين مع إمكانية التجديد بدون أي مستندات جديدة.

أقل سعر عائد

أقل مصاريف إدارية

إمكانية سحب / سداد مبلغ التسهيل أكثر من مرة خلال نفس الشهر

إمكانية استخدام مبلغ التسهيل دفعة واحدة أو على دفعات من خلال ماكينة ATM

سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات

 

المستندات المطلوبة

صورة بطاقة رقم قومي سارية

إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 أشهر

كشف حساب لبطاقة المرتبات الخاصة بالعميل عن آخر ثلاث شهور أو مفردات راتب معتمدة من جهة العمل صلاحيتها شهرين على الأكثر.

ومن جانب آخر حدد بنك مصر لعملائه مزايا استخدام بطاقة ميزة بنك مصر لصرف مستحقات العاملين بالدولة.

ويمتلك بنك مصر أفضل خدمة لصرف المرتبات طبقا لمنظومة وزارة المالية من خلال إصدار بطاقات ذات شريحة ذكية تحمل شعار الشبكة الوطنية ميزة.

 

وكان من نتاج ذلك أن يكون البنك هو الأول بين البنوك الموجودة في السوق لصرف المرتبات للعاملين بحصة تبلغ 48 % من إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة وذلك للعام السادس عشر على التوالي، لذا نقدم لكم مزايا صرف المرتبات عن طريق بنك مصر وهي كما يلي:

المميزات التي تعود على الموظف:

الشراء والسحب والايداع  بالبطاقة:

لا توجد أى مصاريف يتحملها الموظف نظير تحويل المرتب

تصدر البطاقة مجانا بدون مصاريف إصدار أو تجديد

إصدار كشف حساب مختصر مجانا من خلال ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

القيام بعمليات الشراء من المحلات التي يوجد بها ماكينة POS سواء داخل مصر طبقا للرصيد المتاح بالبطاقة بدون أي عمولات.

 

السحب النقدي والاستعلام من آلات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر بدون أي عمولات على مدار 24 ساعة يوميًّا.

 

السحب النقدي والاستعلام من كافة آلات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى طبقًا للمصاريف المقررة.

السحب النقدي والشراء من خلال خاصية اللاتلامسية وبحد أقصى 600 جم للمره الواحدة.

الشراء من خلال المواقع الإلكترونية المصرية

سداد المدفوعات الحكومية سواء من خلال POS أو المواقع الإلكترونية.

إمكانية عمل إيداع على البطاقة من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

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