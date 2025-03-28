تفاصيل قرض العمرة من بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن تفاصيل قرض العمرة.

وأوضح مسؤولون ببنك مصر أنه يتم تقديم برنامج مرابحة آجلة مقسطة لتمويل تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة لعملاء البنك.

يقوم برنامج بنك مصر على صيغة المرابحة، حيث يحصل العميل أولًا على عرض أسعار من شركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة، وبعد ذلك يقوم البنك بسداد قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة لشركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة.

ثم تنفيذ عملية المرابحة للعميل مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع إجمالي قيمة تكاليف ونفقات خدمات الحج والعمرة وهامش الربح (القيمة البيعية للمرابحة) على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها بين البنك والعميل.

مرابحة الحج والعمرة من بنك مصر

تمنح مرابحة الحج والعمرة من خلال برامج التمويل الآتية:

الموظفون بتعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري. الموظفون بشهادة إثبات الدخل. أصحاب المهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل. أصحاب الأوعية الادخارية مصريين وأجانب. أصحاب ومستحقو المعاش (بتعهد تحويل المعاش / بدون تعهد تحويل المعاش).

شروط مرابحة الحج والعمرة

الشروط العامة لمنح المرابحة:

معدل عائد تنافسي.

الحد الأدنى للعمر 21 عامًا وبحد أقصى 65عامًا عند تاريخ استحقاق المرابحة (بشرط ألا يتجاوز تاريخ نهاية المرابحة تاريخ نهاية الخدمة للموظفين).

الحد الأقصى لقيمة المرابحة تصل الى 400 ألف جنيه

الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة الرحلة.

الحد الأقصى لمدة المرابحة تصل إلى 84 شهر.

مستندات مرابحة الحج والعمرة من بنك مصر

المستندات الأساسية المطلوبة:

طلب الحصول على مرابحة الحج والعمرة.

صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

إيصال مرافق حديث(غاز/كهرباء/مياه/تليفون) علي مقر الإقامة.

عرض سعر من شركة السياحة أو الجهة المنظمة للرحلة بقيمة الرحلة المطلوب تمويلها.

بالنسبة للموظفين:

شهادة مفردات الراتب الشهري.

تعهد جهة العمل بتحويل الراتب / القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل).

بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

صورة من البطاقة الضريبية.

مستخرج رسمي من السجل التجاري بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

تصريح مزاولة المهنة بالنسبة لأصحاب المهن الحرة.

كشف حساب بنكي عن آخر 6 أشهر

بالنسبة لأصحاب / مستحقي المعاشات:

بيان بقيمة المعاش الشهري المحول على البنك (في حالة تحويل المعاش دون تعهد الجهة).

تعهد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أو الجهة المنوط بها تحويل المعاش. (في حالة تعهد الجهة بتحويل المعاش).

مميزات إضافية:

وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وتحت أشراف هيئة شرعية.

إمكانية أداء الشعائر الدينية بالتقسيط.

إمكانية تمويل رحلات الحج والعمرة للأقارب حتى الدرجة الأولى.

إمكانية تمويل رحلات الحج والعمرة لغير الأقارب بضمان اوعية ادخارية.

إمكانية تمويل الرحلات الخاصة بالزوجة / الزوج لمنتج مرابحة الحج والعمرة.

إمكانية تمويل رحلات الحج والعمرة لأصحاب المعاشات ومستحقي المعاش.

عدم اشتراط تحويل المرتب أو القسط في حالة موظفي الحكومة أو القطاع الخاص.

وثيقة تأمين مجانية ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي طوال فترة المرابحة.

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