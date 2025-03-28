الجمعة 28 مارس 2025
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اقتصاد

بعد زحام أمس، حدود السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي

حدود السحب من ماكينات
حدود السحب من ماكينات الصراف، فيتو

بعد أن شهدت ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنوك عديدة حكومية وخاصة ازدحامًا شديدًا أمس، وتكدست الطوابير أمام الماكينات من المواطنين للحصول على أموال، لشراء احتياجات عيد الفطر، حددت البنك المركزي حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي في البنوك بواقع 30 ألف جنيه يوميًّا.

أما في ما يخص الإيداع فهو يختلف من بنك إلى آخر فمثلًا بنك مصر حد الإيداع اليومي في ماكينات الصراف الآلي مفتوح أما بنك الأهلي فهو 20 ألف من الـ ATM.

ومن جانب آخر كشفت العديد من البنوك عن الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن الحساب عبر ماكينات الصراف الآلي.

وكشفت العديد من البنوك عن الخطوات التي يتم بها الاستعلام عن الحساب عبر ماكينات الصراف الآلي.

وتقدم ماكينات الصراف الآلي خدمات عديدة حاليًّا للعملاء لا سيَّما مع التطور الدائم في آلية عملها.

 

خدمات ماكينات الصراف الآلي 

ومن هذه الخدمات التي تقدمها ماكينات الصراف الآلي ويستخدمها كثيرًا العملاء الاستعلام عن الحساب والرصيد.

وتشمل خطوات الاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآتي:

1- التوجه إلى أقرب ماكينة للصرف الآلي.

2-قم بإدخال بطاقة البنك الخاصة بك.

3- اكتب الرقم السري وقم بالنقر على استعلام الرصيد.

4- سيظهر لك رصيدك الحالي على الشاشة الخاصة بالماكينة.

5- انقر على إنهاء ولا تنسَ أن تسحب الكارت الخاص بالفيزا.

 

خدمة الإنترنت البنكي 

ومن جانب آخر يقدم بنك مصر خدمة الاشتراك في الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات الصراف الآلي من خلال بطاقة البنك.

ويقوم العميل بعده خطوات من خلال بطاقة البنك للاشتراك في خدمة الإنترنت والموبايل البنكي عبر ماكينات بنك مصر.


الاشتراك في الموبايل البنكي من بنك مصر 

وتشمل خطوات الاشتراك في إنترنت والموبايل البنكي من ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنك مصر الآتي:

 

استخدام  بطاقة بنك مصر للاشتراك في الإنترنت البنكي 

أدخل رقم بطاقة الرقم القومي الخاصة بك.

أدخل رقم بطاقتك البنكية.

أدخل الرقم السري للبطاقة على الـ ATM.

أدخل تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة البنكية الخاصة بك.

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