الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

توقيع الكشف على الطفلة مريم ضحية شبين القناطر بمعرفة الطب الشرعي

التعدي علي طفلة بشبين
التعدي علي طفلة بشبين القناطر، فيتو

أكد مصدر قانوني عن أسرة الطفلة مريم ضحية الاعتداء الجنسي بـشبين القناطر في محافظة القليوبية من قبل حارس ليلي أنه تم الانتهاء من  توقيع الكشف الطبي على الطفلة مريم بمعرفة الطب الشرعي وهم الآن في  الطريق إلى النيابة العامة لتسليم التقرير وإنهاء التحقيقات.

حبس المتهم بالتعدي على الطفلة مريم ضحية شبين القناطر

حياة كريمة تطلق قوافل السعادة لأهالي شبين القناطر

أمرت نيابة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس حارس ليلي لإحدى الوحدات الانشائية بالوحدة الصحية بدائرة مركز شبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لتعديه جنسيا على طفلة مريم 9 سنوات، كما أمرت جهات التحقيق بعرض المجنى على الطب الشرعي.

على طريقة ياسين.. مريم ضحية جديدة التحقيق مع حارس لاتهامه بالتعدي على طفلة بالقليوبية 

وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة التي أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري لإحدى الوحدات الصحية لقرية مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعدي جنسيًّا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضحت التحقيقات أن الحارس يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات الخاصة بالوحدة الصحية،وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شبين القناطر محافظة القليوبية شبين القناطر مركز شرطة شبين القناطر مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

مواد متعلقة

حبس المتهم بالتعدي على الطفلة مريم ضحية شبين القناطر

هعورك لو قلتي لحد، أسرة "مريم" تروي تفاصيل التعدي عليها جنسيا من قبل حارس الأمن

نيابة شبين القناطر تبدأ التحقيق مع حارس الأمن بعد اعتدائه جنسيا على الطفلة مريم

مصرع فتاة أسفل عجلات قطار شبين الكوم بالمنوفية
ads

الأكثر قراءة

النص الكامل لتعديل قانون الإيجار القديم

خبير يكشف مفاجأة بشأن إلغاء عقود الإيجار القديم خلال 5 سنوات

قفزة في أسعار البيض اليوم الخميس 1 مايو 2025

استبعاد أحمد فتوح من مباراة الزمالك والمصري

إصابة أحد مسئولي مصايف الإسكندرية بأزمة قلبية فور قرار المحافظ باستبعاده

زيادة القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف بالقانون الجديد

زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

تسريب يخص دولة عربية ينهي مستقبله، ترامب يطيح بمستشار الأمن القومي ويسند منصبه لـ ويتكوف

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

الجرام ينخفض 110 جنيهات، تراجعات كبيرة تضرب أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

سعر كيلو الألومنيوم اليوم الخميس 1-5-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

من هو الدكتور عمرو شعت عميد كلية الهندسة الجديد بجامعة عين شمس؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح مدى جواز تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر

كيف ينمي المسلم المعاصر محبة النبي في قلبه؟ رد واف من علي جمعة (فيديو)

للذَّكَرِ مثل حظ الأنثيين، أمين الفتوى يحسم الجدل بشأن مساواة الرجل بالمرأة في الميراث

المزيد
الجريدة الرسمية