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حوادث

قرارات حاسمة من النيابة في قضية الطفلة "مريم"، واتهام رسمي للخفير بالخطف والاعتداء

متهم
متهم

أصدرت جهات التحقيق قرارات حاسمة في واقعة التعدي على الطفلة "مريم" ذات الـ9 سنوات، والمتهم فيها خفير أمن إداري بقرية العطارة بمركز شبين القناطر في القليوبية. 

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ووجّهت النيابة العامة للمتهم اتهامًا رسميًا بـ خطف أنثى لم تبلغ 18 عامًا، بغرض التعدي الجنسي عليها، في واحدة من أقسى القضايا التي شهدها الرأي العام مؤخرًا.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وعرض الطفلة المجني عليها على الطب الشرعي لإثبات الواقعة وإجراء معاينة لمكان الجريمة داخل الوحدة الصحية، وطلب تحريات نهائية من المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.

وتواصل جهات التحقيق جهودها المكثفة لضمان محاسبة الجاني وضمان حقوق الضحية، وسط حالة من التضامن المجتمعي والمطالبة بتشديد العقوبة ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بطفل أو طفلة بريئة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود بلاغ بقيام خفير بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بالصف الثالث الابتدائي بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث نجح في إلقاء القبض على المتهم، وأصحابه لمركز الشرطة، والذي اعترف بارتكابه للواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

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