الخميس 01 مايو 2025
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محافظات

حبس المتهم بالتعدي على الطفلة مريم ضحية شبين القناطر

متهم
متهم

أمرت  نيابة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس حارس ليلي لإحدى الوحدات الانشائية بالوحدة الصحية بدائرة مركز  شبين القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات لتعديه جنسيا على طفلة مريم 9 سنوات، كما أمرت جهات التحقيق بعرض المجنى على الطب الشرعي.

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وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة التي أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري لإحدى الوحدات الصحية لقرية مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعدي جنسيًّا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضحت التحقيقات أن الحارس يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات الخاصة بالوحدة الصحية ،وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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