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نقابة محامي شمال القليوبية تتطوع للدفاع عن الطفلة مريم

التعدي على طفلة بشبين
التعدي على طفلة بشبين القناطر،فيتو

تطوعت نقابة محامي شمال القليوبية للدفاع عن الطفلة مريم ضحية التعدي الجنسي من قبل حارس ليلي، حيث حضر عمرو الحوي نقيب شباب محامي شمال القليوبية التحقيقات والتي تجريها نيابة شبين القناطر، حيث تم سؤال الطفلة المجني عليها وشقيقتها ووالدتها ويجري سؤال المتهم حول تفاصيل الواقعة.  

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التحقيق مع المتهم بالتعدي علي الطفلة مريم بشبين القناطر 

وأوضح عمرو الحوي أنه حضر التحقيقات مع أهل المجني عليها، موجها الشكر إلى الأجهزة الأمنية ومباحث شبين القناطر علي سرعة ضبط المتهم فور الإبلاغ بالواقعة وتقديمه إلى النيابة العامة.

وتحظى قضية الطفلة مريم بتأييد شعبي كبير من قبل أهالي محافظة القليوبية وشبين القناطر، مطالبين بالإعدام للمتهم. 

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وبدأت النيابة التحقيق في الواقعة التي أمرت بالتحفظ على المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري لإحدى الوحدات الصحية لقرية مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لقيامه بالتعدي جنسيًّا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضحت التحقيقات أن الحارس يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات الخاصة بالوحدة الصحية وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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