الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

حياة كريمة تطلق قوافل السعادة لأهالي شبين القناطر

قوافل السعادة من
قوافل السعادة من حياة كريمة بالقليوبية، فيتو

أطلقت مؤسسة “حياة كريمة” قوافل السعادة فى قرية نوي مركز شبين القناطر أحد قرى حياة كريمة فى إطار احتفال المؤسسة، باليوم  العالمي للسعادة، وشهر رمضان المبارك بمشاركة العديد من الوزارات والجهات المعنية والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، والتي من شأنها ضمان حياة كريمة للمصريين فى الريف والحضر.

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وكان العقيد أحمد عيد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية قال إن القافلة تمت اليوم احتفالا برمضان وعيد الأم واليوم العالمي للسعادة بمشاركة مديرتى الثقافة والشباب والرياضة بالقليوبية وصندوق مكافحة الإدمان من خلال إقامة إفطار جماعي أسر وأهالي قرية نوي بشبين القناطر

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية أن القافلة في إطار محور بناء الإنسان المصري من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية شملت حفل إفطار جماعي شمل عدد من أطياف قرية نوي بشبين القناطر كما تضمنت تنظيم بعض الفقرات والمسابقات وتوزيع بعض الهدايا علي الأطفال المشاركين بمشاركة فريق المؤسسة مصطفي السيد منسق عام حياة كريمة بالقليوبية، والدكتور محمد راضي نائب المنسق العام، والعقيد أحمد السيد  ومتطوعي المؤسسة بالقليوبية 

وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالقليوبية إلى أن شملت أنشطة توعية ومشاركة فرقة الفنون الشعبية من ثقافة شبين القناطر وشارك متطوعين مؤسسة حياة كريمة في إعداد مائدة الإفطار.

وتابع أن قوافل السعادة هدفها الأساسي إدخال البهجة والسرور على المواطنين موضحا أن قافلة السعادة بقرية نوب بشبين القناطر استهدفت أنشطة  ورش الحكي والورش الفنية بالتنسيق مع وزارة الثقافة وصندوق مكافحة المخدرات والتوعية وإدخال البهجة علي الجميع

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الشباب والرياضة بالقليوبية قوافل السعادة مؤسسة حياة كريمة مكافحة المخدرات

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