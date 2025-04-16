الأربعاء 16 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

يسرا اللوزي: مسلسل "لام شمسية" فتح عيون الأهالي للحفاظ على أطفالهم

يسرا اللوزي، فيتو
يسرا اللوزي، فيتو

أعربت الفنانة يسرا اللوزي عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها حول مسلسل لام شمسية، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع نجاح العمل منذ قراءة السيناريو، وخاصة أنه يتناول قضية مهمة.

الفنانة يسرا اللوزي 

وقالت في تصريحات لفيتو: مسلسل لام شمسية كانت بوابة نور للأسر كي يحافظون علي أطفالهم، لأن ما يحدث في العمل يحدث في الحقيقة بشكل بشع، وكان هدفنا أن نجعل الجميع يحافظون علي أطفالهم وتوعيتهم.

أبطال مسلسل لام شمسية 

ومسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي، وعدد آخر من الفنانين.

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