الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

الولايات المتحدة: هناك حاجة لتهدئة التوتر مع الصين بشأن الرسوم الجمركية

الصين وأمريكا، فيتو
الصين وأمريكا، فيتو

 قال وزير الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، إن هناك حاجة لتهدئة التوتر مع الصين بشأن الرسوم الجمركية.

وأضاف وزير الخزانة الأمريكية: سنزيل حواجز التجارة غير العادلة التي تفرضها الصين.. إذا تمكنا من إعادة التوازن مع بكين فسيكون إنجازا كبيرا.

وتابع وزير الخزانة الأمريكية: صفقة المعادن بأوكرانيا ستمنح ترامب موقع قوة بالمفاوضات هي إثبات لروسيا أن لا فرق بين أهداف أوكرانيا وواشنطن.

 

الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، آمل أن تفهم المحكمة العليا تماما ما يجري بشأن ملف الهجرة وبعض القضاة لا يريدوننا أن نقوم بالمطلوب.

وتابع ترامب: في أسابيع قليلة جعلنا حدودنا الأكثر أمانا في تاريخ أمريكا.

وأضاف ترامب: الصين تمر حاليا بوضع بائس ولا أريد ذلك أن يحدث لها، بل  أريد أن تكون الصين في وضع جيد لكن أريدهم أيضا أن يعاملونا بإنصاف.

 

محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية 

وأضاف الرئيس الأمريكي: الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية وآمل أن نتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق معها.

واستكمل: نجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ومصانعهم تغلق في جميع أنحاء بلادهم لأننا لا نقبل منتجاتهم.

كما أشار ترامب الي أنه أكمل للتو ما يعتبره كثيرون أنجح أول 100 يوم لأي إدارة في التاريخ الأمريكي، مضيفا “نحن فقط في البداية”.

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الرسوم الجمركية الصين وزير الخزانة الامريكية ترامب أوكرانيا

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