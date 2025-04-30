ترامب: الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، آمل أن تفهم المحكمة العليا تماما ما يجري بشأن ملف الهجرة وبعض القضاة لا يريدوننا أن نقوم بالمطلوب.

وتابع ترامب: في أسابيع قليلة جعلنا حدودنا الأكثر أمانا في تاريخ أمريكا.

وأشار ترامب إلى أن الصين تمر حاليا بوضع بائس ولا أريد ذلك أن يحدث لها، بل أريد أن تكون الصين في وضع جيد لكن أريدهم أيضا أن يعاملونا بإنصاف.

وأضاف الرئيس الأمريكي: الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية وآمل أن نتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق معها.

واستكمل: نجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ومصانعهم تغلق في جميع أنحاء بلادهم لأننا لا نقبل منتجاتهم.

كما أشار ترامب الي أنه أكمل للتو ما يعتبره كثيرون أنجح أول 100 يوم لأي إدارة في التاريخ الأمريكي ونحن فقط في البداية.

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