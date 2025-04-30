الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، آمل أن تفهم المحكمة العليا تماما ما يجري بشأن ملف الهجرة وبعض القضاة لا يريدوننا أن نقوم بالمطلوب.

وتابع ترامب: في أسابيع قليلة جعلنا حدودنا الأكثر أمانا في تاريخ أمريكا.

وأشار ترامب إلى أن الصين تمر حاليا بوضع بائس ولا أريد ذلك أن يحدث لها، بل  أريد أن تكون الصين في وضع جيد لكن أريدهم أيضا أن يعاملونا بإنصاف.

وأضاف الرئيس الأمريكي: الصين تتعرض لضربة موجعة بسبب الرسوم الجمركية وآمل أن نتوصل في مرحلة ما إلى اتفاق معها.

واستكمل: نجري محادثات مع الصين بشأن الرسوم الجمركية ومصانعهم تغلق في جميع أنحاء بلادهم لأننا لا نقبل منتجاتهم.

كما أشار ترامب الي أنه أكمل للتو ما يعتبره كثيرون أنجح أول 100 يوم لأي إدارة في التاريخ الأمريكي ونحن فقط في البداية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية أمريكا ترامب دونالد ترامب

مواد متعلقة

مستشار ترامب للشرق الأوسط وإفريقيا يكشف عن سبب زيارته للدوحة

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

ترامب: الولايات المتحدة مع ترامب لن تكون مكبا للمجرمين
ads

الأكثر قراءة

إقالة المديرة، قرار عاجل من التعليم بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)

عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي في مباراته الأولى أمام بتروجيت بالدوري

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ( فيديو)

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

إصابة 8 أشخاص في انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم تعلم السحر ووجوده وموقف الشريعة منه

وحي أم اجتهاد؟، خالد الجندي: الصحابة كانوا يسألون النبي عن مصدر كلامه

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم تعيين نية الطواف في الحج

المزيد
الجريدة الرسمية