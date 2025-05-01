الخميس 01 مايو 2025
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توريد 132 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

توريد 132 ألف طن
توريد 132 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية، فيتو

 قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، إنه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها  بالاشتراطات التموينية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

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تكثيف الحملات على المحال التجارية

 وتنفيذا لتكليفات المحافظ شنت إدارة تموين أبوكبير حملة مكبرة برئاسة محمد عبدالرحمن مدير الإدارة وأحمد سمك رئيس الرقابة ومفتشي الإدارة للمرور على جميع الأنشطة بدائرة الإدارة.

 

تحرير المحضر رقم 7139 جنح أبوكبير

 وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة ربع نقل محملة بـ كمية من السكر السائب قدرها 2 طن و500 كيلو بدون فواتير تدل على مصدرها، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 7139 جنح أبوكبير.

توريد 132 ألف طن للصوامع 

 وعن توريد الأقماح أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية، انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى المحافظة، حيث بلغ ما تم توريده بالأمس ٢١٨٤٠ طنا و١٥٩ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن 132 ألف طن و٥٩٣ كيلو جرام.

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المتابعة اليومية على أرض الواقع 

 وأوضح أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد، لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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المهندس عبدالكريم غوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية النجارة الداخلية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ادارة تموين ابوكبير

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