طريقة عمل كيكة الجلاش، سهلة ولذيذة وغير مكلفة

طريقة عمل كيكة الجلاش، كيكة الجلاش من أنواع الكيك الشرقي الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون، وهى حلوى منزلية خفيفة تقدم مع الشاي.

وطريقة عمل كيكة الجلاش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كيكة الجلاش.

مكونات عمل كيكة الجلاش:-

نصف كيلو جلاش (عجينة الفيلو)

4 بيضات

كوب سكر

كوب حليب

كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة قرفة (اختياري)

مكسرات مجروشة (حسب الرغبة)

لعمل الشربات (القطر):

كوبان من السكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء زهر

طريقة عمل كيكة الجلاش:-

في قدر على النار، ضعي السكر والماء واتركيه حتى يغلي.

أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي لمدة 8-10 دقائق.

أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر في النهاية، ثم اتركيه يبرد.

سخّني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء، اخفقي البيض مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط هشًا.

أضيفي الحليب والزيت والفانيليا، ثم البيكنج بودر والقرفة إن رغبتي.

قطّعي أوراق الجلاش إلى قطع صغيرة بيدك أو بمقص، ثم أضيفيها إلى خليط البيض وقلّبي برفق حتى تتشرب بالكامل.

ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت، ثم اسكبي خليط الجلاش فيها.

يمكنك نثر بعض المكسرات على الوجه.

أدخليها إلى الفرن لمدة 30-35 دقيقة أو حتى تتحمّر ويصبح لونها ذهبيًا.

فور إخراج الكيكة من الفرن، اسكبي عليها الشربات البارد وهي ساخنة.

اتركيها لتتشرب القطر جيدًا، ثم قدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.

يمكن إضافة جوز الهند أو الزبيب لزيادة النكهة.

إذا أردتِ كيكة أغنى، أضيفي القليل من القشطة داخل الخليط أو بين طبقات الجلاش.

طريقة عمل كيكة الجلاش

ولعمل الكيكة العادية

مكونات عمل الكيكة العادية:-

3 كوب دقيق ذات نوع جيد

5 بيضات

كيس فانيليا

كيس بيكينج بودر

كوب زيت على سمن

كوب لبن حليب

2 كوب سكر

الحشو

كوب زبيب أى نوع

طريقة عمل الكيكة العادية:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن لحين أن يسخن الفرن.

ثم نحضر صينية فرن متوسطة الحجم وندهنها بالزيت ونعفرها بالدقيق.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض والفانيليا ونخفق جيدا حتى نحصل على قوام فاتح اللون.

ثم نضيف اللبن والسمن والزيت ونستمر فى الضرب حتى نحصل على قوام متجانس وناعم.

ثم نضيف السكر تدريجيا ونضرب بالخلاط حتى يختفى السكر تماما ويذوب فى الخليط.

ثم نحضر الدقيق المنخول ونضيف له البيكينج بودر ونقلب.

ثم نضيف له خليط البيض واللبن ونقلب تدريجيا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.

يجب مراعاة أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

ثم ندخل الصينية الفرن الساخن مسبقا، ونتركها لمدة 30 دقيقة.

وعند خروج الكيك من الفرن يجب عمل اختبار لنضجها من المنتصف، حيث ندخل السكين بها إذا خرجت نظيفة فهذا دليل على تمام نضج الكيك، أما إذا خرجت ملطخة بالعجين، فهى لم تنضج ونتركها بالفرن حتى تمام النضج.

يمكن إضافة الكاكاو إلى الدقيق لعمل الكيك بالشيكولاتة.

يجب مراعاة عدم فتح باب الفرن أثناء تسوي الكيك، إلا بعد مرور 20 دقيقة على دخول الكيك الفرن حتى لا تهبط.

يجب أن تكون جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة، ويكون الدقيق نظيف ومن مكان موثوق فيه وذلك لضمان نجاح الكيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.