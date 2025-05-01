الخميس 01 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

كرسي جنب الحيطة

من وهو صغير، كان كريم متعود يروح مع مامته في كل مشوار، بس دايمًا تلاقيه ساكت. مش من النوع اللي يزن أو يطلب. لما يدخلوا محل ألعاب، يبص شوية ويمشي، ولما يعدوا على عربية آيس كريم، يبلع ريقه ويكمل الطريق من غير كلمة.

مامته كانت دايمًا تقول عليه “ابن ناس ومؤدب”، بس الحقيقة إن كريم كان فاهم أكتر من سنه، وفاهم إن مامته مش قادرة تصرف كتير بعد وفاة باباه.

في المدرسة، كان بيقعد دايمًا على دكة جنب الحيطة، مش علشان بيحب العزلة، لكن علشان مش هيضطر يشرح لحد ليه مقلمته فاضية أو ليه بيخبّي سندويتشه القديم في الكيس كأنه جديد.

الديسك ده بقى مملكته. هناك بيكتب أحلامه على الهامش، وبيتخيل إن العالم أكبر من أسوار المدرسة، وإن فيه حاجات مستنياه برّه.. في يوم، جت مسابقة رسم في المدرسة. الجايزة كانت بسيطة: شنطة أدوات رسم كاملة، واللي يكسب، اسمه هيتعلق في أوضة النشاط.

كريم اشتغل بالقلم الرصاص اللي معاه لحد ما صباعه وجعه، ورسم حلمه: بيت واسع، وماما بتضحك، وهو بيعلّق شنطة جديدة على كتفه.. اتعلّق اسمه في أوضة النشاط، وأخد الجايزة. بس الحكاية ماخلصتش هنا.

المدرسة قررت تبعت رسومات الأطفال لمعرض كبير، وهناك شافها واحد من المنظمين. اتأثر قوي برسم كريم، مش علشان تفاصيله، لكن علشان الحلم اللي بين الخطوط.

وبعد أيام، اتبعت جواب للمدرسة: “نحب نرعى كريم ونقدمله منحة كاملة لدراسة الفنون وتنمية موهبته”. كريم ماصدقش، ومامته دمعت وهي ماسكة الجواب.. رجع قعد على نفس الكرسي جنب الحيطة، بس المرة دي مش علشان يستخبى، لأ، علشان يعرف يفتكر إن الأحلام الكبيرة ممكن تبدأ من أماكن بسيطة جدًا.

رجاء توما

لكنه قام!

فيه ناس بتفضل طول عمرها ساكنة في الهامش، مش علشان مش قادرين يدخلوا الصورة، لكن علشان الظروف حطّتهم على الكرسي اللي جنب الحيطة. بس لما ييجي وقت ربنا، الصورة بتتعدل.. والحلم بيتحقق من أول سطر في الهامش.
للمتابعة على الفيس بوك: @PWagih

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيتو بوابة فيتو الكاتب بولا وجيه الاحلام تحقيق الاحلام الحلم

مواد متعلقة

خميس الحب والعهد

من سيكون مع المسيح؟

حين يضيء المسيح طريق الاستعداد

لعازر، هلم خارجًا

لما الحب يتحوّل لعِشرة والسلام
ads

الأكثر قراءة

تعرف على مراحل التقاضي في واقعة طفل البحيرة بعد الحكم على المتهم بالمؤبد

بعد العاصفة الترابية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الجمعة

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

إيقاف رضا البحراوي شهرا عن الغناء وإحالته لمجلس تأديب

هيئة الدواء تحذر: المضادات الحيوية تؤثر على نتيجة تحليل جرثومة المعدة

الأهلي يستقر على رحيل مدافع الفريق في الميركاتو الصيفي

أخبار مصر: هتك عرض طفلة بشبين القناطر على طريقة "ياسين"، تطبيق زيادة أسعار كوكاكولا وشويبس، انخفاض الذهب، والأرصاد تحذر

برواتب تصل إلى 35.8 ألف جنيه، فرص عمل بالأردن لأصحاب هذه المهن

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الخميس 1-5-2025 في الأسواق

هذا العيار يسجل 4055 جنيها، كيف استقبل الذهب عيد العمال؟

بعد التراجعات الأخيرة، تعرف على سعر صرف الدولار بالبنوك اليوم الخميس

هدأت العاصفة وبقيت التوابع، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء وتكشف ماذا يحدث

المزيد

انفوجراف

4 مدربين وطنيين قادوا الفراعنة للتتويج بأمم إفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل التذكير بذكر الله وقراءة القرآن؟ دار الإفتاء تُجيب

في عيد العمال، تعرف على مكانة العمل في الإسلام

تفسير رؤية الملابس الممزقة في المنام وعلاقتها بعدم الاستقرار المادي

المزيد
الجريدة الرسمية