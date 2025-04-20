الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
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لكنه قام!

في صباح القيامة، لم تشرق الشمس كعادتها فقط على الكون، بل أشرقت على تاريخ الإنسان كلّه. لم تكن القيامة حدثًا عابرًا في سِجل الزمن، بل كانت نقطة فاصلة بين عالمين.. عالم يسوده الخوف، وعالم يسكنه الرجاء.

 

خرج المسيح من القبر لا ليبهر أعيننا بمعجزة، بل ليعيد ترتيب خارطة القلب، ويقول لكل من انهزم: "انهض، فما بعد الموت حياة، وما بعد الدموع مجد، وما بعد الصليب قيامة".

 

نعم، القيامة لا تبدأ من الفجر، بل تبدأ من الألم. من خيانة تلميذ، من محكمة ظالمة، من مسمار صلب يُغرس في الجسد، من صمت القبر. لكنها لا تنتهي عند الألم، لأن قصة الله مع الإنسان لا تُختم عند حدود التراب، بل عند بوابة النور.

 

في تلك اللحظة التي تحرك فيها الحجر عن القبر، لم يكن مجرد حجر يُزاح عن مدخل مظلم، بل كانت القيود تُكسر عن قلوب الناس، واليأس يُزاح عن صدورهم، والموت يُهزم في أعمق أعماقهم.

 

القيامة ليست ذكرى، بل دعوة. دعوة إلى كل من يظن أنه انتهى. إلى كل من مات فيه حلم، أو خمد فيه نور، أو خنقته الوحدة، أو أوجعه خذلان. دعوة إلى أن نؤمن مجددًا، أن لا شيء مستحيل لمن يؤمن، وأن القبر ليس النهاية.

 

في كل مرة تُكسر فيك فكرة قديمة وتولد مكانها رؤية جديدة.. تلك قيامة. في كل مرة تسامح رغم الطعن.. تلك قيامة. في كل مرة تفتح قلبك للنور بعدما أُغلق بالوجع.. تلك قيامة.

 

لا يحتاج المسيح القائم إلى طقوسٍ معينة أو أهازيج مرتفعة، بقدر ما ينتظر قلبًا مستعدًا أن يقوم معه. هو لا يزال يمر على أبوابنا المغلقة، كما دخل على التلاميذ، ويقول: "السلام لكم"، فهل نفتح له؟ هل نؤمن أنه قادر أن يبعث الحياة من موتنا الداخلي؟

 

ليكن هذا العيد محطة لا لتكرار الاحتفال، بل لتجديد المعنى. ولنقف أمام القبر الفارغ، لا لنتأكد من غيابه، بل لنوقن من حضوره الحي فينا. هو قام، نعم.. فهل نقوم نحن هل نقوم من كسلنا، من جراحنا، من ضعف محبتنا، من عادة النظر إلى الأرض بدل السماء؟

 

خميس الحب والعهد

من سيكون مع المسيح؟

 

كل عام وأنتم شهود للقيامة، لا بالكلام فقط، بل بالحياة المملوءة نورًا وسلامًا وفرحًا لا يُنزع. "لَيْسَ هُوَ ههُنَا، لكِنَّهُ قَامَ!"

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