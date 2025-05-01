وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز 116 عاما

توفيت الراهبة البرازيلية إيناه كانابارو لوكاس، أكبر معمرة في العالم، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 116 عامًا.



وانتقل اللقب الآن إلى إيثيل كاتيرهام، المقيمة في ساري بإنجلترا، والتي تبلغ من العمر 115 عامًا، وفق مجموعة أبحاث الشيخوخة الأمريكية (GRG) وقاعدة بيانات LongeviQuest.

ولدت كانابارو في 8 يونيو 1908، وأصبحت أكبر معمرة في العالم بعد وفاة اليابانية توميكو إيتوكا في يناير الماضي، والتي كانت تبلغ أيضا 116 عامًا.

وأعلن تجمع راهبات تيريزيان البرازيليات عن وفاتها في بيان شكرن كانابارو فيه على "التفاني والإخلاص" الذي أظهرته خلال حياتها.

ونشرت LongeviQuest نعيا ذكرت فيه أن كانابارو كانت طفلة هشة، حيث شكك الكثيرون في بقائها على قيد الحياة.

وأصبحت راهبة في عام 1934 عن عمر 26 عامًا، بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. واعتبرت كانابارو أن طول عمرها هو هبة من الله، قائلة: "هو سر الحياة، هو سر كل شيء"، وفق LongeviQuest.

وفي عيد ميلادها الـ110، تلقت بركة من البابا فرنسيس، الذي توفي هو نفسه في 21 أبريل عن عمر 88 عامًا.

وذكرت LongeviQuest أن كانابارو كانت خامس عشر أكبر شخص موثق في التاريخ، وثاني أكبر راهبة بعد الفرنسية لوسيل راندون، التي عاشت حتى 118 عامًا وتوفيت في 2023.

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