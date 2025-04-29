أحرقوا محل الدواجن وصاحبته، تأجيل محاكمة كتيبة الإعدام بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم، تأجيل محاكمة كل من: " فتحي.م.ف " محبوس، و" رشاد.ف.ع " محبوس، و" جودة.م.ف " محبوس، و" أيمن.ج.ف " محبوس، و" جمال.ف.ع " هارب، و" أمورة.ر.ا " هاربة، و" إيمان.ج ع " هاربة، متهمين بقتل فتاة حرقا بقرية كحك بحري بمركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، إلى جلسة 25 يونيو المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمة ومناقشة الطب الشرعي.

تفاصيل حريق محل فراخ وصاحبته

تعود الأحداث إلى 25 أبريل من العام الماضي، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بأن 8 أشخاص من إحدى العائلات بقرية كحك بحري بدائرة المركز اقتحموا محل فراخ واشعلوا النيران فيه، بسبب خلافات عائلية سابقة، ما أدى إلي إمساك اللهب جسد «جهاد. ش»، 16 سنة، ولقيت مصرعها في الحال.

وانتقلت قوات الشرطة لموقع الحادث وطوقت المكان بطوق أمني، وتبين أن الجناة اقتحموا محل الفراخ أثناء وجود الفتاة داخله بمفردها وأشعلوا النيران في المحل وفي ملابسها، انتقاما من عائلتها بسبب حبس 5 من أبناء عمومتهم على خلفية مشاجرة مع أحد أفراد عائلة الفتاة، وأصيبت الفتاة بحروق متفرقة، ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.