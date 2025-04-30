تحرير 88 مخالفة تموينية في حملة مكبرة على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، والإدارات التموينية التابعة لها بمركز المحافظة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، شارك في كل من؛ مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة أسفرت عن تحرير 88 مخالفة تموينية متنوعة، منها 27 مخالفة في قطاع المخابز، ما بين إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وتجميع دقيق، وبيع وهمي، وعدم إعلان تسعيرة، وعدم نظافة أدوات العجين، و61 مخالفة تموينية متنوعة للمحال التجارية والأسواق، منها 5 محاضر ببندر ثان وطامية لمخالفة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتقليد علامة تجارية مملوكة للغير، كما جاء في تقرير الفحص بجهاز نقطة الاتصال لشؤون حماية حقوق الملكية الفكرية بالقاهرة، وتم إخطار الأجهزة الأمنية بكافة المخالفات.

سلع تم التحفظ عليها

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من التحفظ علي نصف طن دقيق بلدى عبارة عن 10 شكائر زنة الواحدة 50 كيلو جرام، و600 عبوة مشروبات غازية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و14 كرتونة رنجة بإجمالي 70 كيلو غير مدون عليها تاريخ انتاج أو انتهاء، و103 عبوة دهانات منتهي الصلاحية.

خريطة متابعات الحملة

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إلى أن الحملة تابعت مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما تابعت الحملة محال الجزارة للتأكد من عدم المغالاة في أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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