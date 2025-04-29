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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الغربي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بحادث إنقلاب سيارة ميكروباص،  علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، عند الكيلو 55 باتجاه أسيوط، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وإصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

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وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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