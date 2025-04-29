الثلاثاء 29 أبريل 2025
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محافظات

القبض على أم وزوجها العرفي بتهمة قتل طفلتها ودفنها بمقابر الفيوم

مركز شرطة سنورس،
مركز شرطة سنورس، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الفيوم، من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة متحللة، وفي حالة تعفن، داخل مقابر قرية منشاة عطيفة، بدائرة مركز سنورس، وتبين أن زوج الأم بالاشتراك مع زوجته “والدة الطفلة” قتلاها، وتخلصا من الجثة بالدفن في المقابر.

تفاصيل الجريمة كاملة

وأثبتت التحريات التي أشرف عليها، العميد هاني تعيلب رئيس فرع  مباحث شرق الفيوم،  وقادها الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز سنورس، وعاونه النقيب عبد الرحمن الحاج معاون مباحث المركز، أن  " محمد.ف  " مقيم بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وله محل إقامة آخر بقرية منشأة عطيفة، بمركز سنورس بمحافظة الفيوم،  تخلص من ابنة زوجته " علياء " 5 سنوات بالاشتراك مع زوجته " مني. أ.ف " ربة منزل والدة الطفلة.

وكانت الطفلة تعيش رفقة والدتها بعد انفصالها عن والدها، بمنطقة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، وتزوجت الأم  سرا بعقد عرفي من المتهم، ومقيمة بذات المنطقة، واعتاد زوج الأم  ضرب الطفلة، إلا أنها في هذه المرة فارقت الحياة، فاصطخب جثتها برفقة والدتها، ودفناها بمقابر قرية منشية عطيفة ليلا، ثم عادت إلى منطقه أبو النمرس بمحافظه الجيزة، ومارسان حياتهما كالمعتاد، وبعد تقنين الإجراءات، والتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم القبض على الأم وزوجها، واقتيادهما إلى مركز شرطة سنورس، بتهمة قتل الطفلة.

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 وتحرر المحضر اللازم، بمركز شرطة سنورس، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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الفيوم الاجهزة الامنية بمحافظة الفيوم أبو النمرس العثور على جثة طفلة النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بمحافظة الجيزة محافظة الفيوم مركز شرطة سنورس

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