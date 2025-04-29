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محافظات

إصابة شابين في مشاجرة بين عائلتين من الفيوم

مستشفي طامية المركزي،
مستشفي طامية المركزي، فيتو

أصيب شابين من الفيوم في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية قصر رشوان، بمركز طامية، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وفرضت قوات الأمن كردونا حول منازل الطرفين، تحسبا لنشوب المشاجرة مرة أخرى.

 

مشاجرة بين عائلتين بمركز طامية

 كان اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طامية، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة بايدي التابعة لقرية قصر رشوان، بمركز طامية، بسبب خلافات الجيرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طامية المركزي، وتم التحفظ على طرفي المشاجرة، وفرض كردون أمني حول منازل الطرفين، تحسبا لنشوب المشاجرة مرة أخرى.

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 وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة طامية، وأحيل إلى النيابة المختصة.

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