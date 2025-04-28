إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم

تمكن 3 شباب من الفيوم، من إنقاذ طفلة من الموت المحقق غرقًا في بحر تنهلة، بالقرب من كوبري المعلمين، وسط مدينة الفيوم، رغم ارتفاع منسوب المياه.

تفاصيل الواقعة

وقال أحمد عادل أحد الشباب الشجعان، إنهم كانوا يسيرون بجوار المجرى المائي لبحر تنهلة بحي النويري، وفوجئوا بالطفلة تتجاوز الحاجز الحديدي على جانب المجرى المائي، واختل توازنها فسقطت في المياه.

وعلى الفور قفز أحد الشباب بملابسه ومتعلقاته، وساعده أصدقائه وتمكنوا من إنقاذ الطفلة، وانتشلوها من المياه في حالة فقدان للوعي، وتم إسعافها في الحال.

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