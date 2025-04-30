الأربعاء 30 أبريل 2025
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صحة ومرأة

نصائح للتعامل الصحيح فى حال تعرض الابن للتحرش الجنسي

التحرش الجنسي
التحرش الجنسي

حالة من الذعر تنتاب الأمهات بعد قضية الطفل ياسين الذى تم الاعتداء عليه جنسيا داخل المدرسة، التى شغلت الرأى العام خلال اليومين الماضيين.

وهذه الحملة كانت بمثابة ناقوس خطر للأمهات لتوعيتهن بضرورة الاهتمام بالصغار والتقرب إليهم حتى يستردوا أي شيء غريب يحدث لهم.

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري، إن تعرض الأطفال للتحرش الجنسي من القضايا الحساسة والخطيرة التي تتطلب وعيًا عاليا وتصرفا حكيم من الأهل والمربين، وفي حال حدوث ذلك، يجب التعامل مع الموقف بدقة وعناية لضمان سلامة الطفل النفسية والجسدية.

نصائح للتعامل السليم مع الطفل فى حال تعرضه للتحرش 

واضافت ولاء، أن هناك بعض النصائح للتعامل السليم مع الطفل فى حال تعرضه للتحرش الجنسي، منها:-

  • الاستماع للطفل بهدوء، استقبلى حديث الطفل دون انفعال أو غضب، حتى لا يشعر بالذنب أو الخوف.
  • اظهرى له أنك تصدقيه وتدعميه.
  • امنحيه الشعور بالأمان والراحة ليكمل روايته دون مقاطعة.
  • تجنبى توبيخ الطفل أو لومه
    الطفل هو الضحية، وأي لوم قد يزيد من معاناته النفسية.
  • احر صى على طمأنة الطفل بأن ما حدث ليس خطأه أبدًا.
  • توثيق التفاصيل، حيث يجب تدوين كل ما يخبرك به الطفل بدقة (الأسماء، الأوقات، الأماكن) بطريقة سرية، وهذه المعلومات قد تكون ضرورية في حال اتخاذ إجراءات قانونية.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية، إذا تأكدت من صحة الواقعة، يجب الإبلاغ فورًا للجهات المختصة (الشرطة أو حماية الطفل).
  • لا تحاولى مواجهة المتحرش بنفسك، بل اتركى الأمر للجهات الرسمية.
  • الدعم النفسي والعلاجي، حيث يجب عرض الطفل على طبيب نفسي مختص لمساعدته في التعامل مع الصدمة، قد يحتاج الطفل إلى جلسات علاجية لمساعدته على استعادة ثقته بنفسه والشعور بالأمان.
  • تعليم الطفل مهارات الحماية الذاتية
    علمه حدود جسده، وأهمية رفض أي لمس غير مقبول.
  • عززى ثقته بنفسه وشجعيه دائمًا على التحدث في حال تعرضه لأي تصرف غير مريح.
التحرش الجنسي بالأطفال 
التحرش الجنسي بالأطفال 

كيف تحمى طفلك من التحرش الجنسي 

وتابعت، أن الوقاية خير من العلاج، لذا، من المهم بناء علاقة ثقة مفتوحة مع الطفل منذ صغره، وتعليمه بأسلوب يناسب عمره كيفية حماية نفسه، دون إخافته، وذلك حتى يكون قوى الشخصية ويستطيع الدفاع عن نفسه ومواجهة أى موقف خطر.

وأسدلت محكمة جنايات دمنهور الستار على محاكمة المتهم بالاعتداء على طفل داخل مدرسة في البحيرة وقضت عليه بالسجن المؤبد.

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المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس بتهمة التحرش وهتك عرض قاصرات

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بعد واقعة طفل البحيرة، هل يتذكر الأطفال التحرش بهم والاعتداء الجنسي عليهم عندما يكبرون؟

وشهدت جلسة اليوم مفاجآت مثيرة، حيث بدأت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا وسط حراسة أمنية مشددة طوقت المحكمة، وأمرت المحكمة بأن تكون الجلسة في سرية تامة في حضور المتهم ودفاعه والمجني عليه وأسرته ودفاعه حفاظا على مستقبل ونفسية الطفل.

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