منافسات قوية في ختام كأس العالم للجمباز الفني بالقاهرة

الجمباز، تختتم اليوم الإثنين منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني “القاهرة 2025”، المقامة حاليا على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، بمشاركة 20 دولة.

ويشارك في نهائيات اليوم 4 لاعبين مصريين وهم:

جنى هاني حققت المركز الأول في التصفيات وتأهلت لنهائيات جهاز الحركات الأرضية.

محمد منتصر حقق المركز الثالث في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز المتوازي.

أحمد المراغي حقق المركز الرابع في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز العقلة.

عمر العربي حقق المركز السابع في التصفيات وتأهل لنهائيات جهاز المتوازي.

وحصد المنتخب الوطني 3 ميداليات برونزية خلال منافسات أمس الأحد جاءت من خلال:

حققت جودي عبدالله لاعبة المنتخب الوطني برونزيتان على جهاز المتوازي وحصان القفز

حقق عمر العربي ميدالية برونزية على جهاز الحلق

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

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