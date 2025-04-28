جنى محمود تتوج بذهبية كأس العالم للجمباز الفني على جهاز الحركات الأرضية

توجت جنى محمود لاعبة المنتخب الوطني للجمباز بذهبية كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

وحصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية بعد حصولها على 13.033 نقطة.

لتضيف جنى محمود ميدالية جديدة للفراعنة ويرتفع رصيد منتخبنا الوطني لـ5 ميداليات بواقع ذهبيتين و3 برونزيات.

تصريحات رئيس اتحاد الجمباز

ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين عن سعادته البالغة بهذه الميدالية التي تحققت بعد مسيرة كفاح للبطلة المصرية التي شاركت في أولمبياد باريس الأخيرة واستطاعت تطوير مستواها والتتويج بالميدالية العالمية وهو ما يؤكد أن الجمباز المصري يسير على الطريق الصحيح.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

ويسعى منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات على مزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة وعلى رأسهم اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين في إعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

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