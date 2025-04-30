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محافظات

ضبط 2000 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء في الفيوم

ضبط 2000 لتر سولار
ضبط 2000 لتر سولار قبل تهريبها للسوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي محطات الوقود وتجار المحروقات في قري ومدن المحافظة، بهدف منع تداول الوقود في السوق السوداء، وشارك في الحملة كل من إدارة مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة علي محطات الوقود وتجار المحروقات

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط  تاجر وقود جمعوا حوالي 2020 لتر سولار بصورة غير شرعية، معدة للتهريب إلي السوق السوداء، وتم التحفظ علي المضبوطات والتاجر، وأخطرت الأجهزة الأمنية لتحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة المختصة، لمباشرة التحقيقات.

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وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة.

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