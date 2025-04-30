تدهور في الرؤية الأفقية، العاصفة الترابية تضرب أنحاء أسيوط (فيديو وصور)

سيطرت العاصفة الترابية المحملة بالرمال والأتربة على معظم أنحاء محافظة أسيوط مما تسبب في حجب الرؤية على الطرق والشوارع ووجود حالة اختناق في الجو صاحبها تدهور في الرؤية الافقية وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض خماسيني.

العاصفة الترابية تغطي سماء أسيوط

وغطت العاصفة سماء أسيوط مما أدى إلى إعاقة الرؤية وتوقف وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية خاصة الصحراوية مثل طرق ديروط الفرافرة وطريق بلاط منفلوط مؤقتا حتى تعود الرؤية.

رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن

في ذات السياق أوضح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، تتابع على مدار الساعة تطورات الحالة الجوية، وتعمل على استقبال البلاغات والرد علي استفسارات المواطنين والتعامل الفوري مع أي مستجدات، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المراكز والمدن، مع التأكيد على جاهزية فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل مع أي طارئ.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت من عدم استقرار حالة الطقس نتيجة تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية، لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت بعض الخطوط الساخنة للإبلاغ عن أي حالات طارئة أو مشكلات ناتجة عن التقلبات الجوية عبر الأرقام التالية (114) أو (088/2135858) أو (088/2135727) أو (088/2135670) كما يمكن إرسال الصور والشكاوى عبر تطبيقات "واتساب" و"تليجرام" على الرقم: (01066628906). بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة من خلال الرقم (16528) أو عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة: " www.shakwa.eg".

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