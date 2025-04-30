محافظ أسيوط: انعقاد دائم لغرفة الكوارث للتعامل مع بلاغات المواطنين

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، انعقاد غرفة الكوارث والأزمات والعمليات المركزية بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وذلك على مدار الساعة، لمتابعة مستجدات حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين وذلك في ضوء تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض المحافظة لمنخفض خماسيني يؤدي إلى نشاط للرياح قد تكون محملة بالرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية خاصة على الطرق الصحراوية،

متابعة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ

وأوضح محافظ أسيوط أن جميع الجهات المعنية من شركات المرافق والخدمات متواجدة منذ الصباح الباكر بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة حالة الطقس واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي طارئ.

وكلف محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اللحظية والتأكد من اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والتنسيق بين غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وغرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة ومواجهة أية آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية والتفاعل الفورى معها.

كما وجه اللواء هشام أبوالنصر برفع حالة الطوارئ بمستشفيات أسيوط وتكثيف انتشار فرق التدخل السريع ‏وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والمرور وكذا رفع درجة الاستعداد بكافة المرافق العامة ‏بالمحافظة (محطات مياه الشرب والصرف الصحي- الكهرباء - الغاز)، والتشديد على الوحدات المحلية ‏بسرعة رفع أى مخلفات تنتج عن الرياح ومتابعة حركة السير على الطرق الرئيسية وتقديم النصح إلى السائقين ورواد هذه الطرق لعدم تجاوز السرعات المحدودة وتوخى الحذر.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أي طارئ على مدار 24 ساعة، وذلك على الخط الساخن (114) أو أرقام (2135858/ 088)، (2135727/ 088)، (2135670/ 088)، بالإضافة إلى رقم الواتس آب والتليجرام (01066628906)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

وناشد المحافظ المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو شكاوى من خلال القنوات المتاحة، مؤكدًا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

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