محافظة أسيوط تتابع تطورات حالة الطقس عبر مركز الطوارئ (صور)

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، من مقر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، تطورات حالة الطقس في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، من خلال تقنية البث المباشر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمتابعة الأحوال الجوية والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والدكتور يحيى أبو رحمة، مدير إدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

التعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين

واطمأن محافظ أسيوط على الأوضاع الجوية من رؤساء المراكز والمدن عبر الراصد المرئي لشاشة مركز السيطرة، مشددًا على ضرورة المتابعة اللحظية والتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والتعامل مع أي بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين على مدار الساعة.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع الجهات المعنية من شركات المرافق والخدمات، بالإضافة إلى الأجهزة التنفيذية، متواجدة منذ الصباح الباكر داخل مركز السيطرة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وشدد اللواء هشام أبوالنصر على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بمحافظة أسيوط، وتفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء، ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تداعيات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، خاصة في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المتوقع خلال الساعات القادمة.

كما ناشد محافظ أسيوط المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي طارئ من خلال الخطوط الساخنة المعلنة على الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك على رقم (114) أو أرقام(2135858/088)، (2135727/088)، (2135670/088)، بالإضافة إلى رقم الواتس آب وتليجرام (01066628906)، ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "" لتلقي شكاوى وبلاغات واستفسارات المواطنين على مدار 24 ساعة.

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