مهرجان جامعة بدر السينمائي يكرم اسم الفنان الراحل سليمان عيد

انطلقت بـ جامعة بدر بالقاهرة، اليوم فاعليات الدورة الثانية لمهرجان جامعة بدر السينمائي لأفلام الطلاب والذي اطلق عليها دورة الفنان الراحل مصطفى فهمى تكريما لمسيرته الفنية، حيث يستمر لمدة 3 أيام.

ومن المقرر أن تشهد الدورة الحالية أيضا تكريم اسم الفنان القدير الراحل سليمان عيد، إلى جانب تكريم الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والفنان شريف منير، والفنانة داليا البحيري، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنان جمال عبد الناصر، والفنان مراد مكرم، والفنان فراس سعيد، والفنان إسلام جمال، ومدير التصوير القدير سامح سليم، ومدير التصوير القدير سمير فرج، والمخرج الكبير أحمد سمير فرج.

وأكد الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر أهمية المهرجان الثاني لأفلام الطلاب الذي تنظمه كلية العلوم السينمائية والمسرحية بالجامعة، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يمثل منصة حيوية لعرض إبداعات الطلاب وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم في صناعة الأفلام.

وأشاد القلا، بالنجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى من المهرجان، والتي شهدت مشاركة واسعة من الطلاب الموهوبين وعرضت مجموعة متنوعة من الأفلام المتميزة.

اهتمام جامعة بدر برعاية المواهب الطلابية

وأضاف: "نحن فخورون بالنجاح الذي حققه المهرجان في دورته الأولى، وهذا النجاح يدفعنا إلى مواصلة دعم هذه المبادرة الهامة التي تساهم في اكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتهم الإبداعية".

من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواهب الطلابية المختلفة، وتوفر لهم البيئة المناسبة لتنمية مهاراتهم في مختلف المجالات، وخاصة في مجال الفنون السينمائية والمسرحية.

وأوضح الشيحي أن كلية العلوم السينمائية والمسرحية بالجامعة تعد الأولى من نوعها في مصر المتخصصة في هذا المجال، وتقدم برامج تعليمية متطورة تواكب أحدث التطورات في صناعة السينما والمسرح.

وأضاف: "نحن نؤمن بأن الفنون تلعب دورًا هامًا في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته الإبداعية، ولذلك نحرص على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لدعم الطلاب الموهوبين في هذا المجال".

ودعا الشيحي الطلاب إلى المشاركة الفعالة في المهرجان الثاني لأفلام الطلاب، والاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا الحدث لعرض أعمالهم والتواصل مع صناع السينما والمسرح.

وتابع قائلًا،تعد كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر أول كلية متخصصة في هذا المجال في مصر، وتهدف إلى إعداد جيل جديد من صناع السينما والمسرح الموهوبين والقادرين على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

ونوه إلى أن الكلية تقدم برامج تعليمية متطورة في مختلف التخصصات السينمائية والمسرحية، بما في ذلك الإخراج، والتصوير، والتمثيل، والإنتاج، والتصميم.

وذكر أن المهرجان الثاني لأفلام الطلاب يهدف إلى تشجيع الطلاب على الإبداع في صناعة الأفلام، وتوفير منصة لعرض أعمالهم والتواصل مع صناع السينما والمسرح.

برامج كلية العلوم السينمائية والمسرحية بجامعة بدر

بدوره، قال الدكتور وائل عنانى عميد كلية العلوم السينمائية والمسرحية، إن الكلية تقدم الفنون التعبيرية بكافة أنواعها، وهى فنون الآداء، لافتا إلى أن الكلية تمتلك استديوهات احترافية كاملة التجهيز، وأنها مهتمة بتنظيم المهرجان السينمائي سنويا بحضور نجوم الفن، لتشجيع وتحفيز الطلاب الموهوبين، ونقل الخبرات المختلفة في مختلف أشكال الفنون والإبداع.

وأضاف أن الكلية بها 8 برامج هى:التمثيل والإلقاء المسرحي، والإخراج السينمائي والتلفزيوني، والتصوير السينمائي والتلفزيوني، وبرنامج التصميم "هندسة المناظر"، وبرنامج تصميم الأزياء، وبرنامج الرسوم المتحركة وبرنامج الموسيقي، وبرنامج فنون الاستعراض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.