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ثقافة وفنون

"فار بـ 7 ترواح"، تعرف على إيرادات الجمعة لآخر أفلام سليمان عيد

فار ب7 أرواح
فار ب7 أرواح

 واصل فيلم “فار بـ 7 ترواح” إيراداته الهزيلة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، حيث تذيل ترتيب الأفلام أمس الجمعة. 

 

إيرادات فيلم فار بـ 7 ترواح 

 وحقق الفيلم أمس إيرادات بلغت 9 آلاف جنيه فقط، الأمر الذي يهدد بسحبه من دور العرض السينمائي خاصة مع قرب طرح عدد من الأفلام الجديدة الشهر المقبل. 

 

أبطال فيلم فار بـ 7 ترواح 

فيلم فار بـ 7 ترواح يعتمد على البطولة الجماعية، وتضم قائمة أبطاله أكثر من 22 نجما، منهم: أحمد فتحى، سليمان عيد، إدوارد، ندى موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفى، محمد رضوان، علاء مرسى، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسنى، محمود حافظ، محمد الصاوي، ناجي سعد، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة.

 

الفيلم قصة محمد فتحي، وسيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

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