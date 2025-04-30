نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر أمني قوله: إن مجموعات خارجة عن القانون من منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق قامت بالهجوم على حاجز يتبع لإدارة الأمن العام، ما أسفر عن إصابة 3 عناصر بإصابات متفاوتة.

إصابة 3 عناصر من قوات الأمن السورية في هجوم مسلح



وأضاف المصدر : "بشكل متواز، قامت مجموعات أخرى في نفس الوقت بالانتشار بين الأراضي الزراعية وإطلاق النار على آليات المدنيين وآليات إدارة الأمن العام على الطرق، ما أدى لاستشهاد 6 أشخاص وجرح آخرين".

وتابع: "تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتوانى مع هؤلاء المجرمين، وستضرب بيد من حديد كل من يسعى لزعزعة أمن سوريا واستهداف أبنائها".

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