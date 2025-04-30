إعدام إيراني لتعاونه مع الموساد ومحكمة إسرائيلية: سجن مستوطن 10 سنوات للتجسس لصالح طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية أنه تم إعدام شخص إيراني بتهمة التعاون الاستخباراتي مع جهاز الموساد الإسرائيلي.

التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي

وعلى الجانب الآخر، ذكرت صحف وفقا لمصادر عبرية أنه تم الحكم على مستوطن من عسقلان بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.

في السنوات الأخيرة، واجه الاحتلال الإسرائيلي عددًا متزايدًا من محاولات التجسس التي نظمتها أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بدءًا من التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي إلى تجنيد إسرائيليين.

كان من الجواسيس الإسرائيلي فلاديمير فارخوفسكي (35 عاما)، والذي أعلنت شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) عن اعتقاله قبل أشهر بعد أن جندته إيران لاغتيال عالم إسرائيلي، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

اعتقال شخص للاشتباه في قيامه بمهام لمصلحة الاستخبارات الإيرانية

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السلطات اعتقلت أحد سكان تل أبيب للاشتباه في قيامه بمهام لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، منها الكتابة على الجدران وتوزيع المنشورات وجمع المعلومات عن أهداف إسرائيلية.

ووفقا للمسئولين، فإن فارخوفسكي وافق على اغتيال عالم إسرائيلي مقابل 100 ألف دولار وحصل على سلاح لتنفيذ المهمة.

إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسئولين إسرائيليين

ومثل المتهم أمام محكمة منطقة اللد في جلسة استماع لتمديد اعتقاله.

وقبل ذلك بأيام، أعلنت شرطة الاحتلال والشاباك عن “إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسئولين إسرائيليين بتجنيد إسرائيليين”.

وقالت الشرطة والشاباك، في بيان مشترك: “تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية التي تعمل على تجنيد مواطنين في إسرائيل”.

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