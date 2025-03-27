رئيس الموساد السابق: التهديد الأعظم لإسرائيل ليس إيران بل داخل الكيان

قال رئيس الموساد السابق تامير باردو، اليوم الخميس: إن الحكومة ليس لديها إستراتيجية في خوض الحرب.

رئيس الموساد السابق يحذر من خطورة الداخل الإسرائيلي

وأضاف تامير باردو: أن هناك بالفعل 8 جبهات، 7 منهم بلا هدف، وجبهة داخلية واحدة لها هدف، ألا وهو تغيير النظام.



وتابع: التهديد الأعظم لإسرائيل ليس إيران، بل الداخل الإسرائيلي وترويج نتنياهو للانقلاب هو أحد العوامل التي أدت إلى أحداث السابع من أكتوبر.



واستطرد: سلوك نتنياهو الذي يرفض إنشاء لجنة تحقيق حكومية يشكل خطرا واضحا ومباشرا على دولة إسرائيل.

وقال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق: إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية "فتحت أبواب الجحيم" على الأسرى لدى حركة "حماس" بقرارها استئناف الحرب على غزة.

أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة

وأضاف باردو خلال كلمته في مؤتمر "مئير داجان" بالكلية الأكاديمية في نتانيا: "ربما تكون أبواب الجحيم قد فتحت على سكان غزة، لكنها بالتأكيد فتحت على الرهائن الـ59، وليس لهم من مخلص".

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