رئيس الموساد يتوجه إلى الدوحة لبحث مفاوضات الأسرى

ذكر موقع واللا العبري في تقرير له اليوم الخميس، أن رئيس الموساد ديفيد برنياع، توجه إلى الدوحة لبحث جهود التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

ويأتي ذلك في ظل تباطؤ الوتيرة التي تسير بها المفاوضات بين حماس وإسرائيل بشأن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، ويرجع ذلك إلى مماطلة نتنياهو رغبة منه في استمرار الحرب بغزة.

وفي السياق ذاته، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس: إذا لم نشهد قريبا تقدما في إعادة المحتجزين فسنوسع نطاق عملياتنا في غزة بشكل كبير.

جيش الاحتلال يهدد بتوسيع العمليات في غزة

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال في حديثه اليوم: نواصل الضغط العملياتي وتضييق الخناق على حماس قدر الإمكان.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بمقتل جندي بجيش الاحتلال على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 7 من الجنود بقصف صاروخي استهدفهم في غزة.

ضربة موجعة لجيش الاحتلال في غزة

وأكد الإعلام العبري وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

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