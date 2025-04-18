الجمعة 18 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير إسرائيلي ورئيس الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن البرنامج النووي الإيراني

النووي الايراني،فيتو
النووي الايراني،فيتو

 أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، ورئيس الموساد، دادي برنياع، زيارة سرية إلى باريس من أجل لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفادت شبكة "أكسيوس" الأمريكية.


وجاء الاجتماع قبيل الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تُعقد غدًا في روما.

وتستهدف إسرائيل  محاولة التأثير على الموقف الأمريكي خلال هذه المحادثات.

وأوضح مصدر مطلع بحسب الصحيفة أن  ويتكوف شدد على أن هدف إدارة ترامب هو حل الأزمة النووية مع إيران بطرق دبلوماسية، والتوصل إلى اتفاق لا تقوم إيران بموجبه بتخصيب المزيد من اليورانيوم.

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إسرائيل البرنامج النووي الإيراني المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف النووي الإيراني الولايات المتحدة

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