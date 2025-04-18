وزير إسرائيلي ورئيس الموساد يجتمعان مع ويتكوف بشأن البرنامج النووي الإيراني

أجرى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو، رون ديرمر، ورئيس الموساد، دادي برنياع، زيارة سرية إلى باريس من أجل لقاء المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لإجراء محادثات حول البرنامج النووي الإيراني، حسبما أفادت شبكة "أكسيوس" الأمريكية.



وجاء الاجتماع قبيل الجولة الثانية من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المقرر أن تُعقد غدًا في روما.

وتستهدف إسرائيل محاولة التأثير على الموقف الأمريكي خلال هذه المحادثات.

وأوضح مصدر مطلع بحسب الصحيفة أن ويتكوف شدد على أن هدف إدارة ترامب هو حل الأزمة النووية مع إيران بطرق دبلوماسية، والتوصل إلى اتفاق لا تقوم إيران بموجبه بتخصيب المزيد من اليورانيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.