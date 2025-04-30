وزير حرب الاحتلال: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

تعهد وزير الحرب بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، بإعادة الرهائن في غزة وتحقيق "نصر واضح" على حركة حماس، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

الحروب الإسرائيلية وفي القدس المحتلة

وفي كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى الجنود القتلى في الحروب الإسرائيلية وفي القدس المحتلة، تذكر كاتس، ضابط قتل على أيدي المقاومة خلال عملية إنقاذ أربعة أسرى من وسط غزة.

وزعم وزير الاحتلال أنه لأجل الساقطين في حرب (الإبادة)، يعمل مقاتلو جيش الاحتلال في قطاع غزة - لإعادة جميع المخطوفين والمختطفات، الأحياء منهم والأموات، إلى ديارهم.

تحقيق نصر واضح دون أي تنازلات

وذكر كاتس أن "هذا هو الالتزام الأسمى لإسرائيل باسم المسؤولية المتبادلة ووحدة الشعب".

وأردف كاتس: "من واجبنا أيضًا هزيمة الأعداء وضمان ألا يكون الأعداء من هذا النوع بالقرب من حدودنا ولن يشكلوا تهديدًا على إسرائيل.

وأضاف: "هدفنا هو تحقيق نصر واضح دون أي تنازلات".

وأكد أيضا تصميم إسرائيل على منع إيران من الحصول على الأسلحة النووية.

واختتم: "لن نسمح بتهديد وتدمير إسرائيل".

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