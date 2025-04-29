الاحتلال الإسرائيلي ينسف مباني سكنية في رفح الفلسطينية جنوب غزة

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تفجير عدد من المباني السكنية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ضمن عدوانها المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي فجَّر عددًا من المنازل في مناطق متفرقة برفح الفلسطينية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية، وترك عشرات العائلات بلا مأوى وسط ظروف إنسانية متدهورة.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب القطاع، رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها الإنسانية الخطيرة.

صحة غزة

فيما قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة: إن أطفال القطاع يموتون من نقص الغذاء، لافتًا إلى أن "من نفقدهم من التبعات غير المباشرة للحرب أكثر ممن يقتل بنيران الاحتلال".

وأضاف المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة: أكثر من 40 ألف طفل في القطاع باتوا أيتامًا.

لا توجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة

وكان قد قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: لا توجد نهاية في الأفق للقتل والبؤس في غزة.

وأضاف جوتيريش: أشعر بالقلق من تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام المساعدات الإنسانية أداة ضغط عسكري.

وتابع جوتيريش: المساعدات غير قابلة للتفاوض ويجب على إسرائيل حماية المدنيين والموافقة على برامج الإغاثة وتسهيلها.

دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

واليوم، أعلنت وكالة الأونروا جاهزيتها للمساعدات الإنسانية لإدخالها إلى غزة وننتظر إعادة فتح المعابر.

وأوضحت وكالة الأونروا أن الإمدادات الأساسية المخصصة للمحتاجين تفسد بينما يشتد الجوع في غزة.

3000 شاحنة من المساعدات تنتظر إدخالها إلى غزة

وأضافت: لدينا نحو 3000 شاحنة من المساعدات تنتظر إدخالها إلى غزة وعلى إسرائيل رفع الحصار.

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