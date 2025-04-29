تشابي ألونسو يقترب من خلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

أصبح الإسباني تشابي ألونسو، مدرب فريق باير ليفركوزن، على أعتاب التوقيع مع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، بحسب تقارير صحفية متطابقة.

خطوة واحدة تفصل تشابي ألونسو عن ريال مدريد

وكتب ماتيو موريتو، الصحفي الشهير بشبكة "ريليفو" على حسابه بـ"إكس": "تشابي ألونسو على بعد خطوة واحدة من التوصل إلى اتفاق نهائي مع ريال مدريد".

وأضاف: "من المنتظر أن يجتمع خلال الأيام المقبلة مع باير ليفركوزن لإبلاغه برغبته في الانتقال إلى إسبانيا ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي".

وتابع: "منتخب البرازيل يضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عقد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتوقع رحيله عن الميرنجي مع نهاية مايو المقبل، ومنحهم بالفعل كلمته".

وفي نفس السياق، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "فيسبوك": "من المتوقع أن يقول تشابي ألونسو نعم لنادي ريال مدريد كمدرب جديد قريبًا جدًا".

وذكرت تقارير أن ريال مدريد يخطط لمنح كارلو أنشيلوتي راتبه حتى نهاية عقده في صيف 2026، بالإضافة إلى تكريمه قبل مغادرة النادي الملكي.

موسم مخيب لريال مدريد

يذكر أن ريال مدريد، قدم موسمًا مخيبًا، حيث خرج من دوري الأبطال في ربع النهائي أمام آرسنال، كما أنه خسر لقبي السوبر الإسباني، وكأس الملك لصالح برشلونة، وبات قريبا من خسارة الليجا لصالح برشلونة بالتحديد.

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